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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: A sense of optimism *H&H Plus*

Tessa Waugh

The finger is pointed at Tessa Waugh’s horse, as all the others in the holidaying herd pick up mysterious little injuries – while renovating the kennel huntsman’s cottage gives succour in troubled times

The horses are out on the hill for their annual summer holiday; their rugs are off, their summer coats are through and they are enjoying some downtime. Adam and I walked out to see them one evening enjoying the pleasant tableau they made; four geldings standing around like a group of old boys in a pub. It seemed idyllic.

We can see a good portion of the hill from the kitchen window, but neither of us were alarmed when we couldn’t see the horses the following morning.

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