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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: ‘I was like a demented collie’ *H&H Plus*

Tessa Waugh

The lambs have come earlier than expected this year. Somehow the due date got lost in translation and when Matthew, who works here, was doing his rounds of the fields on Saturday there were loads appearing, five days before the official kick-off. It’s not a problem this time though; the sun is shining and when the weather’s this good, lambing outside is a breeze.

Still, sheep are sheep and there are always a few that need help.