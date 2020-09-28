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Celebrating the greats of the beagling world *H&H Plus*
Horse & Hound
28 September, 2020 11:30
Frank Houghton Brown investigates the famous names of beagling
A SPORT known for its venery but without the glamour of foxhunting, beagling has been enjoyed by many dedicated followers over the years. Some giants of the hunting world started their career with beagles. Stalwart kennel-huntsmen have perhaps contributed as much as any to the sport by acting as teachers to their young protégés.
Matthew Higgs, chairman of the Association of Masters of Harriers and Beagles (AMHB) and master and huntsman of the Trinity Foot and South Herts beagles, describes another category by saying, “Many beaglers have been hugely influential with their own pack on a local level and have been satisfied with just enjoying their hunting.”
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