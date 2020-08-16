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Lives well lived: 13 of the best hunting biographies *H&H Plus
Horse & Hound
16 August, 2020 16:03
Which are the most interesting hunting biographies? Frank Houghton Brown gallops through a selection of great sporting books...
Biographies of various sporting personalities seem to be at the front of every bookstand, but in many ways the lives of famous huntsmen or
hunting folk are even more interesting. There are a host of wonderful biographies that cover all types of hunting people, and in most cases their lives have been fascinating. It is from these that we have selected what could be the best hunting biographies.
Some huge characters from the 19th century lived lives that one can only dream of and spent their vast fortunes on their personal enjoyment of the chase. Henry Chaplin, the “Squire of Blankney” is one such individual. His biography,
, covers his long mastership of his own hounds, his success with Hermit in the 1867 Derby and the sadness and scandal when his engagement to Lady Florence Paget was abruptly severed as she was about to buy her wedding outfit and eloped with the Marquess of Hastings. Henry Chaplin: A Memoir
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