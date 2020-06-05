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New hunting chairman aims to ‘harness enthusiasm of the youth’ *H&H Plus*
Catherine Austen
5 June, 2020 18:02
As Masters of Foxhounds Association chairman Lord Mancroft prepares to step down after seven years, H&H speaks to both outgoing and incoming chairs, for their thoughts on hunting present and future
THE next chairman of the Masters of Foxhounds Association (MFHA) hopes to harness enthusiasm and accelerate improvements to “ensure the young generation can hand on to the next”.
Andrew Osborne, former master and huntsman of the Cottesmore, the Bedale and the Sinnington, will become MFHA chairman on 1 May 2021. He takes over from Lord Mancroft, who will have served two three-year terms, plus an additional year.
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