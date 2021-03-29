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It’s all in a day’s work for an equine portrait photographer… *H&H Plus*

Tessa Waugh

    • Dale Wesley on his blend of patience and lunacy as he deals with equine divas in his work as a portrait photographer for our four-legged partners...

    I started as a portrait photographer doing portraits in the street. Then I set up a small home studio. I really enjoy the interaction with people and showing them in a different way that they are used to seeing themselves.

    I fell into photographing horses by accident seven years ago, when I was asked to do a modelling shoot in Newcastle. Afterwards, the mother of the girl I was photographing asked me to photograph their horses. The conditions were perfect but I still felt slightly out of my depth because I hadn’t even stood beside a horse before.

    It has taken me a while to get used to working around such powerful animals and I am still slightly wary of them, but I have also learnt how gentle they can be.

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    This exclusive feature can also be read in Horse & Hound magazine, 25 March 2021 issue

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