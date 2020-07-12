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A vintage album: H&H readers share some of their oldest photos and fondest memories *H&H Plus*

Horse & Hound

Photographic technology may have advanced over the decades, but some of our readers’ oldest photos bring back the fondest memories, reminding of us how life used to be

Time for tea

I had Arden Love Affair in the 1960s. He was second in the 14.2hh-and-under class at Horse of the Year Show (HOYS) in 1964. In 1965 he measured out, so I showed him as a small hack. He was equally successful and was again second at HOYS. Unusual to say the least. He was the most comfortable ride, very smooth and an extravagant mover and a huge character. The photograph was taken for the Evening Standard at the Richmond Royal Horse Show in 1966. There was some tea in the mug. I am sitting on the family Land Rover which towed our trailer.

Debbie Lee