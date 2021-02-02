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David Bass: the vegan National Hunt jockey with strong political views who is a force to be reckoned with *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

There’s more to this jockey than meets the eye, says Catherine Austen, as they chat about mental health, “date nights” and learning to love racing again

It could be said that what de nes a sportsman isn’t success, but failure. The best learn from defeat, use it to improve and move on – quickly.

When H&H speaks to David Bass at 10am on a Sunday morning, it is less than 24 hours since he was unseated at the second fence from odds-on favourite and 2020 Cheltenham Festival winner Imperial Aura in a Grade Two at Kempton. It would have been no surprise if he hadn’t picked up the phone, but he does.

“Not a great day,” he says with understatement – of his three other rides, one favourite was beaten into third and two were pulled up. “But I deal with it in a different way now. At one time I would have beaten myself up and gone over and over it; now I don’t put myself through so much suffering. It doesn’t do me or anyone close to me any good.”

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