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On-song teenager completes Aintree hat-trick with pony showjumper of the year crown *H&H Plus*
Lucy Elder
Find out what simple training exercise helped Tabitha ‘click’ with her 2020 pony showjumper of the year championship winner Gangnam Style II...
Tabitha Kyle scored her third trophy of the British Showjumping Indoor Championship Finals with a classy win in the Shaw Farm Stud pony showjumper of the year.
Aintree has proved a happy hunting ground for the 13-year-old, who capped her glittering week with a win in the juniors’ feature class aboard Su and Gordon Hall’s Gangnam Style II.
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