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‘Abnormally careful and super competitive’: Foxhunter runner-up scoops newcomers crown *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Find out more about the 2020 newcomers champions Sam VD Tojopehoeve Z and Danielle Ryder, who topped their runner-up spot in Saturday’s Foxhunter final to claim a crown on the final day of the British Showjumping Indoor Championship Finals...

Foxhunter runners up Danielle Ryder and Sam VD Tojopehoeve Z went one better on the final day (11 October) of the British Showjumping Indoor Championship Finals at Aintree International Equestrian Centre to win the Lord & Lady Equestrian senior newcomers title.

The talented eight-year-old, whom Danielle co-owns with Willem van Hoof and Harrie Smolders, sped across Mark McGowan’s championship jump-off course with a ground-eating stride to bag victory with close to two seconds to spare .