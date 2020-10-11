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Exciting partnership take pony newcomers crown with faultless performance *H&H Plus*
Lucy Elder
Find out more about the 2020 pony newcomers champions, who look set to be an exciting combination to watch over the next few years...
A combination to watch for the future were the runaway winners in the Blue Chip pony newcomers final on the last day (11 October) of the British Showjumping Indoor Championships at Aintree International Equestrian Centre.
Henry Squibb and the eight-year-old Clyde Barrows sailed across the jump-off course and into the lead in a time of 32.62 seconds.
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