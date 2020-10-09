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Flying start to championships for Tabitha Kyle and new ride in pony Foxhunter final *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Find out more about the new partnership and where the combination saved valuable seconds in the competitive pony Foxhunter championship on Friday evening...

Tabitha Kyle and Teagan Arla-Rose cruised to victory in the pony Foxhunter championship on the third day of the British Showjumping Indoor Championship Finals at Aintree International Equestrian Centre (9 October).

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