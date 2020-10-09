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Lightning turns bag championship win for home-produced pony *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Charlotte Page and Qrevette Gii, a pony the 15-year-old rider has produced herself from an unbroken five-year-old, upgraded their third place in last year’s discovery final to take victory in the 2020 championship

A teenager and a pony she produced from scratch made a winning return to take first place in the Direct Insurance pony discovery championship.

Charlotte Page and Qrevette Gii, who finished third in the championship last year, showed phenomenal turns in a blistering jump-off to upgrade their 2019 result and claim the 2020 title at the British Showjumping Indoor Championship Finals at Aintree International Equestrian Centre on Friday (9 October).

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