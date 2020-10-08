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‘He’s made me as a rider’: milestone victory for young showjumper and horse who overcame life-threatening injury *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Find out more about the bond between 23-year-old Isaac Hall and the horse who overcame a life-threatening injury to ‘make him as a rider’, as the pair claim one of their biggest career wins to date...

A horse who suffered a serious injury as a youngster and the rider who produced him from a four-year-old showed the strength of their partnership to triumph in the winter Grades B&C final.

Isaac Hall and Conrad VI were the only combination to jump double clear — although there was a moment it appeared the 23-year-old could have played it too safe as the clock ticked over the time allowed.

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