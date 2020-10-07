{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

5am starts reap rewards for truck driver crowned bronze league champion *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Find out more about the full-time lorry driver, who claimed his first national title aboard his own late-starting ‘lovely mare’, Fluffy...

Alistair White continued Scotland’s winning streak at the British Showjumping Indoor Championship Finals with victory in the NAF Five Star summer bronze league final.

Falkirk-based Alistair, who works full-time as a truck driver for a builders’ merchant, and his own Hanleen O Tess (“Fluffy”) were one of just six double clears from 43 starters.

You might also be interested in…

You might also be interested in: