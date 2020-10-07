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‘She tries her heart out’: championship title for teenager and tricky but talented home-produced mare *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

From cantering over a pole a year ago, to winning a national title — Scottish teenager Charley Hamilton’s British Showjumping Indoor Championship Finals victory with the seven-year-old Innishannon Red Squirrel was made extra special owing to the journey the pair have been on together...

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