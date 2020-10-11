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Speed proves key in top-class 138cm championship final *H&H Plus*
Lucy Elder
11 October, 2020 11:51
Tabitha Kyle and Bella Wild claimed the first five places in a top-class 138cm final. With eight combinations jumping double-clear, speed proved key...
On-form Tabitha Kyle claimed her second title of the week at the British Showjumping Indoor Championships with a win and two more top-five places in the Cats & Pipes 138cm final.
Tabitha, who had three rides in the championship class held at Aintree International Equestrian Centre on Sunday (11 October), set new leading time on all three of her rides, taking the crown with dual Liverpool winner, Lissduff Royal.
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