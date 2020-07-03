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Solving summer skin problems in horses *H&H Plus*

Karen Coumbe Karen Coumbe

Breaking the cycle of persistent irritation is the key to coping with summer skin problems, explains Karen Coumbe MRCVS

The skin is the body’s largest organ, serving as a protective wrapping against the elements. It quickly becomes obvious when something goes wrong with this outer layer – especially in these warmer months, when a combination of sunshine and insects can worsen skin irritations.

Itchiness, properly termed pruritus, is more than merely a cosmetic issue. The discomfort can irritate a horse to the point that he loses weight, and in severe cases it can even be confused with colic. A skin problem can become a serious welfare matter, since an itch is actually a modified form of pain.