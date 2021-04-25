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The effects of fire on horses: what are the implications and can they return to health? *H&H Plus*

Andrea Oakes

    • We hope it never happens, but if your horse was caught in a fire, what would be the implications and how would we restore them to health? Andrea Oakes investigates

    ONE of the most heartbreaking aspects of a yard fire is that a horse lucky enough to be freed from a burning stable will often refuse to leave it, or will try to run back to it, in the mistaken belief that his stable is a place of safety. The chaos and confusion as the flames take hold is something we hope never to witness.

    Hope is not a strategy, however, when it comes to keeping horses safe. Instead, prevention and planning will minimise risk and offer the best chance of avoiding a catastrophe.

    According to Jim Green, who brings years of firefighting experience to his role as director of the British Animal Rescue and Trauma Care Association (BARTA), the typical yard set-up presents a perfect storm for an inferno.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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