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Biting pests that might attack your horse this summer *H&H Plus*

Karen Coumbe Karen Coumbe

Summer pasture is home to all manner of biting pests and parasites, as Karen Coumbe MRCVS explains...

Being outdoors at this time of year can mean battling an army of bugs and bacteria, seemingly intent on targeting the hacking or grazing horse.

Whether lurking in the long grass or flying above it, these pasture-borne pests can be more than just a nuisance – causing anything from mild discomfort to more serious ill health and even spreading disease. It pays to know the enemy and take preventative measures where possible.

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