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‘He’s like a human’: Unstoppable horse leads intermediate field *H&H Plus*
Alex Robinson
4 July, 2021 14:07
With a field including The Queen’s horse and a mare who already has a 2021 Windsor win under her belt, it was all to play for in this morning’s intermediate championship
ZARA Brookes added another win and section championship to Team Walker’s
2021 Royal Windsor Horse Show tally with Nick Brookes’ stunning gelding Parkgate Royal Visit William. The 11-year-old small contender put on a foot-perfect display with Zara on route to the intermediate title.
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