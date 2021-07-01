{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Robert Walker: ‘It looks overwhelming, but it’s my job to do as many shows as I can’ *H&H Plus*
Robert Walker
1 July, 2021 16:09
Robert Walker’s season is gathering pace, and he’s not slowing down just yet as Royal Windsor beckons...
I COMPILE this column slightly early as, even though we’ve been flat out busy with showing, things are gearing up even more. In the next two weeks we’ll have done Cheshire and Lincolnshire County shows, the North of England Summer show as well as
Royal Windsor. The day after Windsor, we head to the National Hunter championships.
While we’re getting there with early
Horse of the Year Show (HOYS) tickets, we’re still not at the point, like many other professionals, to say that we can’t go somewhere yet, as we still have several to qualify.
{"content":"PHA+VGhlc2UgZXZlbnRzIGFyZSBsb25nIGRheXMgZm9yIHVzLCB0aGUgaG9yc2VzIGFuZCB0aGUgZ3Jvb21zLiBPbmUgcmVjZW50IHNob3cgcmFuIGZvdXIgYW5kIGEgaGFsZiBob3VycyBiZWhpbmQgc2NoZWR1bGUgZHVlIHRvIG5vIGZhdWx0IG9mIHRoZSBvcmdhbmlzZXIuIFRoZXJlIGFyZSBhIGNvdXBsZSBvZiBmaXh0dXJlcyB3aXRoIGxvdHMgb2YgY2xhc3NlcyB3aGljaCB3ZSBjYW5ub3Qgc3VwcG9ydCBhcyBpdOKAmXMgc2ltcGx5IHRvbyBtdWNoIGZvciBldmVyeW9uZS48L3A+CjxwPldoaWxlIHNvbWUgbWlnaHQgcGVyY2VpdmUgb3VyIHNob3dpbmcgc2NoZWR1bGUgYXMgb3ZlcndoZWxtaW5nLCBpdOKAmXMgbXkgam9iIHNvIHdlIGRvIGFzIG1hbnkgYXMgd2UgcGh5c2ljYWxseSBjYW4uIEFmdGVyIGxhc3QgeWVhciwgaXTigJlzIHN0aWxsIG5pY2UgdG8gYmUgZ2V0dGluZyBvdXQsIGVzcGVjaWFsbHkgd2l0aCB0aGUgeW91bmcgaG9yc2VzIHdobyBhcmUgcHJvdmluZyB0aGVtc2VsdmVzLjwvcD4KPHA+V2l0aCByaWRlIGp1ZGdlcyBiYWNrIGluIGFjdGlvbiwgSeKAmW0gcGxlYXNlZCB0aGF0IHRoZXNlIG5ldyBob3JzZXMgYXJlIGNvcGluZyB3aXRoIHRoZSBjaGFuZ2UuIE15IGFyZ3VtZW50IGhhcyBhbHdheXMgYmVlbiB0aGF0IHlvdSBzaG91bGQgbm90IHRha2UgYSBob3JzZSB0byBhIHNob3cgaWYgaXTigJlzIG5vdCBmaXQgZm9yIGEgcmlkZSBqdWRnZSwgZXZlbiB0aG91Z2ggd2UgaGF2ZSBlbmpveWVkIHJpZGluZyBvdXIgb3duIGZyZWVzdHlsZSBzaG93cywgd2hpY2ggZ2V0cyB0aGUgYmVzdCBvdXQgb2YgY2VydGFpbiBhbmltYWxzLiBJ4oCZbSBhIHRyYWRpdGlvbmFsaXN0IGFuZCBwcm9kdWNpbmcgYSB5b3VuZyBob3JzZSBpcyBhbiBhcnQgZm9ybS4gUmlkZSBqdWRnZXMgYXJlIHRoZSBtYWluIGRpZmZlcmVuY2UgYmV0d2VlbiA8YSBocmVmPSIvc2hvd2luZy1odWIiPnNob3dpbmc8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSIvZHJlc3NhZ2UtaHViIj5kcmVzc2FnZTwvYT47IHlvdeKAmXJlIHRyYWluaW5nIGFuIGFuaW1hbCB0byBjYXJyeSBhIHJpZGVyLjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD5UaGUgZmlyc3QgY291cGxlIG9mIHNob3dzIGJhY2sgdG8gdGhlIHVzdWFsIGZvcm1hdCBkaWQgdGFrZSBzb21lIGdldHRpbmcgdXNlZCB0by4gQXMgZXhwZWN0ZWQsIHRoZSBzdGV3YXJkIHdpcGVkIG15IHJlaW5zIGJ1dCB0aGVuIHdpcGVkIG15IHNhZGRsZS4gSSBkaWQgaGF2ZSB0byBhc2sgaGltIHdoYXQgaGUgd2FzIGltcGx5aW5nLiBKb2tlcyBhc2lkZSwgd2XigJl2ZSBoYWQgdG8gYWRqdXN0IGFuZCBhZGFwdC48L3A+CjxoMz5QcmVwYXJlIGZvciB0aGUgV2luZHNvciBidXp6PC9oMz4KPHA+V0hJTEUgR292ZXJubWVudCBndWlkZWxpbmVzIGhhdmUgYmVlbiBjaGFuZ2VkIHJlY2VudGx5LCBpdCB3YXMgdXBsaWZ0aW5nIHRvIHNlZSB0aGF0IHNob3dzIHN1Y2ggYXMgdGhlIEdyZWF0IFlvcmtzaGlyZSBhbmQgUm95YWwgV2luZHNvciBoYXZlIGFubm91bmNlZCB0aGV5IHdpbGwgc3RpbGwgZ28gYWhlYWQuIE15IGZpcnN0IGpvdXJuZXkgdG8gUm95YWwgV2luZHNvciB3YXMgd2hlbiBJIHdhcyAxOSB3aXRoIGEgc21hbGwgaHVudGVyLiBHcm93aW5nIHVwIHdoZW4gbXkgZmF0aGVyIHdhcyBjb21wZXRpbmcgaHVudGVycywgaXQgd2FzIGNsYXNzZWQgYXMgYSBzb3V0aGVybiBzaG93IGFuZCBpdCB3YXNu4oCZdCBvbiBvdXIgYWdlbmRhLjwvcD4KPHA+VG9kYXksIGl04oCZcyBhIGhpZ2hseSBjb21wZXRpdGl2ZSBldmVudCB3aGVyZSB0aGUgbm9ydGggYW5kIHNvdXRoIG1lZXQgZm9yIGEgY2hhbXBpb25zaGlwLXR5cGUgc2hvd2Rvd24uIFNpbmNlIG15IGZpcnN0IHJpZGUgdGhlcmUsIHdl4oCZdmUgaGFkIHNvbWUgZmFudGFzdGljIHRpbWVzIGFuZCBncmVhdCBjaGFtcGlvbnNoaXBzLiBXaXRoIG5vIHF1YWxpZmllcnMsIHRoZSByZXN1bHRzIGFyZSBub3QgdGhlIGJlLWFsbCBhbmQgZW5kLWFsbCwgYnV0IHRoZSBub3ZpY2UgaHVudGVycyBhcmUgYWx3YXlzIGEgaGlnaGxpZ2h0IGZvciBtZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5Ib3dldmVyLCBpdOKAmXMgYSBzaG93IHlvdSBtdXN0IGJlIHByZXBhcmVkIGZvci4gVGhlIHNwZWNpYWwgZW52aXJvbm1lbnQgbWFrZXMgZm9yIGEgdmVyeSBkaWZmZXJlbnQgYXRtb3NwaGVyZSBzb21lIGhvcnNlcyB3b27igJl0IGhhdmUgZXhwZXJpZW5jZWQgYmVmb3JlLiBJIHdvdWxkIGFsd2F5cyBtYWtlIHN1cmUgYSBob3JzZSBoYXMgaGFkIGF0IGxlYXN0IHR3byBvdXRpbmdzIHByaW9yIHRvIFdpbmRzb3IuIEV2ZW4gd2l0aCB0aGUgb3BlbiByaWRlcywgdG8gd2luIGluIHRoZSBvdXRkb29yIHJpbmcgY2FuIGJlIGEgbGVpc3VyZWx5IGV4cGVyaWVuY2Ug4oCTIGFsbCB5b3UgY2FuIGhlYXIgYXJlIHRoZSBiaXJkcyBzaW5naW5nIOKAkyBpbiBjb250cmFzdCB0byB0aGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGhlbGQgaW4gdGhlIENhc3RsZSBBcmVuYS48L3A+CjxwPlVzdWFsbHksIHRoZSBncmFuZHN0YW5kIGlzIHBhY2tlZCB0byB0aGUgcmFmdGVycy4gQSBsb3Qgb2YgdGhlIGNyb3dkIGhhdmVu4oCZdCBzZWVuIHNob3dpbmcgYmVmb3JlLCBzbyB0aGV5IGdpdmUgeW91IGEgbG91ZCByb3VuZCBvZiBhcHBsYXVzZSB3aGVuIHlvdSBjb21lIHBhc3QgaW4gd2Fsay4gVGhleeKAmXJlIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBlbnRodXNpYXN0aWMgYXVkaWVuY2VzIG91dCB0aGVyZSBhbmQgd2hpbGUgaXTigJlzIGdyZWF0IHRvIHNlZSwgeW91IGhhdmUgdG8gYmUgcHJlcGFyZWQgYW5kIHlvdSBjYW7igJl0IGV4cGVjdCBhIGZyZXNoIGhvcnNlIHRvIGNvbnRyb2wgaXRzZWxmLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxoMz5BbiB1bHRyYS1zcGVjaWFsIHBsYWNlIHRvIHdpbjwvaDM+CjxwPlRoaXMgeWVhciwgaG9yc2VzIHNob3VsZCBiZSBsb29raW5nIGJldHRlciB0aGFuIGV2ZXIgZHVlIHRvIHRoZSBsYXRlciBkYXRlLCBidXQgdXN1YWxseSBwbGFubmluZyBmb3IgV2luZHNvciBpcyB0cmlja3kuIFdpdGggdGhlIHVucHJlZGljdGFibGUgRW5nbGlzaCB3ZWF0aGVyLCBpdOKAmXMgZ2V0dGluZyBoYXJkZXIgYW5kIGhhcmRlciB0byBoYXZlIHRoZW0gcmVhZHkgaW4gTWF5LiBJIGVzcGVjaWFsbHkgZmVlbCBmb3IgbXkgZmVsbG93IG5vcnRoZXJuIHJpZGVycyB3aG8gaGF2ZSB0byBiYXR0bGUgY29sZGVyLCB3ZXR0ZXIgY29uZGl0aW9ucy48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPlRvIHRha2Ugc3VwcmVtZSBpbiAyMDE4IHdpdGggVmlldyBQb2ludCB3YXMgb25lIG9mIG15IG1vc3QgcG9pZ25hbnQgbWVtb3JpZXMuIEl0IHdhcyB3b24gb24gdGhlIGJhY2sgb2YgYSBoYXJkIHdlZWsgYW5kIGl0IHdhcyB1bHRyYS1zcGVjaWFsIHRvIGhhdmUgPGEgaHJlZj0iL3RhZy90aGUtcXVlZW4iPlRoZSBRdWVlbjwvYT4gd2F0Y2hpbmcsIGFsdGhvdWdoIGFueSByZXN1bHQgYXQgV2luZHNvciBpcyBhcmd1YWJseSBzcGVjaWFsLiBNeSBkYXVnaHRlciBJenp5IGRvZXMgbm90IGNhcmUgYWJvdXQgaGVyIHBsYWNpbmcuIFNoZSBvbmx5IHdhbnRzIHRvIGhhdmUgYSBwaWN0dXJlIHRha2VuIGJ5IHRoZSByaXZlci48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD4K"}
.
This exclusive column is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 1 July, 2021
You may also be interested in…
Credit: Peter Nixon
Credit: Alex Robinson
Credit: Alex Robinson
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}