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‘She’s booked into Pony Club camp next month’: 28-year-old show girl storms veteran ranks *H&H Plus*
Alex Robinson
1 July, 2021 15:18
The veteran accolade is awarded to a real golden oldie, who has been with her family for nine years…
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Elusive, owned by Miss S. Welby and exhidited by Jo Bates, Champion of the Count Robert Orssich Hack Championship during the Royal Windsor Horse Show private grounds of Windsor Castle, in Windsor in the county of Berkshire, UK on 11th May 2018
Who is your favourite Royal Windsor winner?
Credit: Peter Nixon
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