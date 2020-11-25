{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Laura Tomlinson: we must continue to make do *H&H Plus*
Laura Tomlinson
25 November, 2020 12:00
Laura Tomlinson on pulling herself together, taking time out for hedge-hopping, a spot of polo and reasons to be excited for the last remaining weeks of 2020
As I write this piece, I am already starting to have to pull myself together and not let the dreary November weather and the shorter days have a negative effect on my mood. Luckily, there are some great events coming up that really are something to look forward to.
The “TRT Live Worldwide” is taking place on 28 November and it is a chance for the whole equestrian community to come together and enjoy a hugely educational and wildly entertaining show, via Zoom.
Tristan Tucker and his team are aiming to break the world record for the number of people being live together on Zoom, so this really is a big opportunity for equine enthusiasts from all disciplines and abilities to be part of something virtually, yet in an interactive way with questions being answered live.
{"content":"PHA+SSBwZXJzb25hbGx5IGxvdmUgaXQgd2hlbiBkaWZmZXJlbnQgZXhwZXJ0cyBmcm9tIG9wcG9zaXRlIGVuZHMgb2YgdGhlIGVxdWVzdHJpYW4gd29ybGQgZ2V0IHRvZ2V0aGVyIGFuZCBzaGFyZSB0aGVpciBrbm93bGVkZ2UgYW5kIGV4cGVyaWVuY2VzLCBhcyB3ZSBjYW4gbGVhcm4gc28gbXVjaCBmcm9tIG9uZSBhbm90aGVyLiBJdCBpcyBlYXN5IHRvIGJlY29tZSBlbWJlZGRlZCBpbiBvbmXigJlzIG93biBsaXR0bGUgd29ybGQgYW5kIHdoYXQgd2UgZG8gd2l0aCBvdXIgaG9yc2VzLCBhbmQgdG8gZm9yZ2V0IHRoYXQgdGhlcmUgYXJlIHNvIG1hbnkgbW9yZSBwZXJzcGVjdGl2ZXMuPC9wPgo8aDM+U3BpY2luZyBpdCB1cDwvaDM+CjxwPkkgaGF2ZSBiZWVuIGx1Y2t5IGVub3VnaCByZWNlbnRseSB0byBoYXZlIGEgbm9uLWRyZXNzYWdlIGhvcnNlLCBEYW4sIHdobyBJIGNhbiB0YWtlIGZvciBhIGdhbGxvcCBhbmQgZW5qb3kganVtcGluZyBhcm91bmQgdGhlIGhlZGdlcyBvbiB0aGUgZmFybS4gVG93YXJkcyB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBzdW1tZXIsIEkgd2FzIGFsc28gcGxheWluZyBhIGxpdHRsZSBiaXQgb2Ygbm9uLWNvbXBldGl0aXZlIHBvbG8gd2l0aCBteSBzaXN0ZXItaW4tbGF3LCBqdXN0IGZvciBmdW4uPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPkl0IGZlZWxzIHNvIGdyZWF0IHRvIHJlbWluZCBteXNlbGYsIGFtaWQgYWxsIHRoZSB3b3JrIEkgZG8gd2l0aCBteSBkcmVzc2FnZSBob3JzZXMgYW5kIGp1Z2dsaW5nIG15IHRocmVlIGNoaWxkcmVuLCB0aGF0IHNpbXBseSB0YWtpbmcgYSBtb21lbnQgdG8gZW5qb3kgaG9yc2VzIGluIGFueSBjYXBhY2l0eSBpcyBzdWNoIGEgYmxlc3NpbmcuIFRoaXMgaXMgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgd2Ugc2hvdWxkIGJlIGFpbWluZyB0byBzaGFyZSB3aXRoIGFzIG1hbnkgcGVvcGxlIGFzIHdlIGNhbiwgbWFraW5nIHRoZSBqb3kgb2YgcmlkaW5nIGV2ZXIgbW9yZSBhY2Nlc3NpYmxlLjwvcD4KPHA+RGVzcGl0ZSBhbGwgdGhlIGZ1biBJIGhhdmUgYmVlbiBoYXZpbmcgb3V0c2lkZSBteSB1c3VhbCBkaXNjaXBsaW5lLCBJIGFtIGFsc28gcmVhbGx5IGVuam95aW5nIGhhdmluZyBhbiBhaW0gdGhhdCBpcyBhY3R1YWxseSBpbiB0aGUgbmVhciBmdXR1cmUuPC9wPgo8cD5PbiB0aGUgMjEgdG8gMjIgRGVjZW1iZXIsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL2hhcnRwdXJ5LWNvbGxlZ2UiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkhhcnRwdXJ5IENvbGxlZ2U8L2E+IGlzIGhvc3RpbmcgdGhlIExlTWlldXggR3JhbmQgUHJpeCBOYXRpb25hbCBDaGFtcGlvbnNoaXBzLCBhbmQgaXQgaXMgc28gbmljZSB0byBiZSB3b3JraW5nIHRvd2FyZHMgc29tZXRoaW5nIHJlYWwgYWZ0ZXIgZXZlcnl0aGluZyB0aGF0IGhhcyBoYXBwZW5lZCB0aGlzIHllYXIuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+SSBoYXZlIG5vdCB5ZXQgY29tcGV0ZWQgaW4gYSBncmFuZCBwcml4IGZyZWVzdHlsZSB3aXRoIG15IDEwLXllYXItb2xkIG1hcmUsIFJvc2UgT2YgQmF2YXJpYSwgYnV0IEkgY2Fubm90IHdhaXQgdG8gZG8gc28uIEkgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBhIGxpdHRsZSBndW5nLWhvIGluIG15IGNob3Jlb2dyYXBoeSBhbmQgbWFkZSB0aGUgZGVncmVlIG9mIGRpZmZpY3VsdHkgaW4gbXkgZmxvb3JwbGFuIHF1aXRlIGEgY2hhbGxlbmdlLCBidXQg4oCcQmV0dHnigJ0gaXMgdGhlIGtpbmQgb2YgaG9yc2Ugd2hvIGFsd2F5cyB3YW50cyB0byBwZXJmb3JtLjwvcD4KPHA+SXQgaXMgYSByZWFsIHNoYW1lIHRoYXQgdGhpcyBldmVudCB3aWxsIGJlIGJlaGluZCBjbG9zZWQgZG9vcnMsIGJ1dCB3ZSBhcmUgc28gbHVja3kgdG8gYmUgYWJsZSB0byBjb21wZXRlIGF0IGFsbC4gSG9wZWZ1bGx5LCBwbGVudHkgb2YgcGVvcGxlIHdpbGwgYmUgYWJsZSB0byB3YXRjaCBpdCBvbmxpbmUgYW5kIHdoaWxlIGl0IGNlcnRhaW5seSB3b27igJl0IGhhdmUgdGhlIGF0bW9zcGhlcmUgb2YgYSBub3JtYWwgY2hhbXBpb25zaGlwLCBzb21ldGhpbmcgaXMgbXVjaCBiZXR0ZXIgdGhhbiBub3RoaW5nLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPkluIHRoZSBzYW1lIHZlaW4sIHRoZSB0ZWFtIGJlaGluZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5ob3JzZWFuZGhvdW5kLmNvLnVrL3RhZy9vbHltcGlhLWhvcnNlLXNob3ciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPk9seW1waWEgSG9yc2UgU2hvdzwvYT4gYXJlIGFsc28gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9uZXdzL3dlbGwtc3RpbGwtYmUtYWJsZS10by1wcm92aWRlLXNvbWUtbWFnaWMtb2x5bXBpYS0yMDIwLWdvZXMtb25saW5lLTczMDc1NSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+ZG9pbmcgdGhlaXIgYmVzdCB0byBjcmVhdGUgZW50ZXJ0YWlubWVudDwvYT4gYW5kIGJyaW5nIHVzIGEgZmVzdGl2ZSwgcHJlLUNocmlzdG1hcyBmZWVsaW5nLCBhbGJlaXQgb25saW5lLiBJbiB0aGVzZSBzdHJhbmdlIHRpbWVzLCB3ZSBtdXN0IGNvbnRpbnVlIHRvIG1ha2UgZG8gYW5kIGtlZXAgYmVpbmcgaW52ZW50aXZlLjwvcD4KPHA+4pePIEhhdmUgeW91IHRyaWVkIHNvbWV0aGluZyBkaWZmZXJlbnQgd2l0aCBob3JzZXMgdGhpcyB5ZWFyPyBXaGF0IGRpZCB5b3UgbGVhcm4\/IFNoYXJlIHlvdXIgZXhwZXJpZW5jZXMgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmhobGV0dGVyc0BmdXR1cmVuZXQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyBub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5oaGxldHRlcnNAZnV0dXJlbmV0LmNvbTwvYT48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD48ZW0+UmVmOiBIb3JzZSAmYW1wOyBIb3VuZDsgMjYgTm92ZW1iZXIgMjAyMDwvZW0+PC9wPgo8cD4K"}
You may also be interested in:
Credit: Jon Stroud Media
H&H’s dressage columnist on staying mentally strong during winter training
Credit: Peter Nixon
H&H’s dressage columnist discusses ways in which the British show scene could be made more appealing
Credit: Trevor Meeks
We have rounded up some of the greatest, most memorable dressage freestyle performances of all time. Turn the volume up,
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}