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Laura Tomlinson: Do we need a new British competition tour? *H&H Plus*

Opinion
Laura Tomlinson Laura Tomlinson

H&H’s dressage columnist discusses ways in which the British show scene could be made more appealing

It was interesting to read Nick Skelton’s column earlier this year (14 May issue), followed by Carl Hester’s more recently (3 September issue), discussing a lack of competition venues here in the UK that truly rival the big ones on the Continent.

We have fantastic training facilities and smaller competition venues here, which serve an invaluable purpose, but inevitably, to get a top horse accustomed to the serious atmospheres that a championship will throw at them, we have to travel abroad.