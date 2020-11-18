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Anna Ross: the challenges talented young professionals face in the industry today *H&H Plus*
Anna Ross
18 November, 2020 09:00
In her latest exclusive column, Anna Ross explores the challenge of “making it” in the horse world and speaks to talented young professionals about the pitfalls they’ve experienced as they’ve attempted the big step from young riders to establishing a successful “real life” career in the industry...
It is difficult to “make it” in the horse industry. Frankly, outstanding talent is an entry-level requirement, and only three or four people a year ride on a senior championship team.
The standard is rising, with more and more horses scoring above 69% at grand prix in the UK. Those at the top-end and the grassroots are generally well served. But I wonder whether those in between, like the proverbial middle child, are overlooked. Are we missing out on identifying further medallists?
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