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Anna Ross: Kick on – or let education kick in? *H&H Plus*

Opinion
Anna Ross Anna Ross

H&H’s dressage columnist ponders our ethical responsibility to our equine partners

It’s been a fun couple of weeks for British Dressage members, with the young horse championships and an international at Keysoe in Bedfordshire.

Simon Bates and his team did a fabulous job of maintaining a safe environment and reminding everyone of the social distancing rules. Slightly flustered at one point on entering the cafe and being alerted to the rules by the bartender, I panicked, reached in my pocket and tried to put on my horse’s ear defenders as a mask.

Team GBR have lacked strength in depth in past years, but now we have a plethora of top performers.