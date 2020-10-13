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Keysoe CDI3* dressage report: ‘It’s one of the best grand prix tests I’ve done’ *H&H Plus*

Helen Triggs

Lockdown training pays off for Charlotte Dujardin, young guns shine and Natasha Baker comes out on top

Keysoe CDI 3* and CPEDI, Beds, 4–11 October

Top riders demonstrated the value of lockdown training with a number of exciting personal best scores in both para and able-bodied classes at Keysoe’s international dressage show.

Charlotte Dujardin and Emma and Jill Blundell’s Mount St John Freestyle both looked pleased to be back in the arena. Their professional, harmonious and flowing performance in the grand prix was rewarded with a personal best of 83.19% and five 10s. Freestyle still had her game face on the next day to go even better in the grand prix special to win with over 84% and earning seven 10s.

After the grand prix, a visibly thrilled Charlotte said: “It’s one of the best grand prix tests I’ve ever done. In the past, she’s always been a bit ring-shy in the piaffe and doesn’t really show what she can do.”

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