Adam Cromarty: As the sport evolves, it’s vital we keep up *H&H Plus*

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Opinion
Horse & Hound

H&H’s showjumping columnist discusses improving standards at show venues

Running a show venue is one of the toughest businesses to operate. The hours are long, the income is sporadic and the overheads are high. I had a taste of this about 15 years ago and I don’t mind admitting that it isn’t an avenue I will be revisiting.

As the husband of an amateur rider, I like to moan as much as the next person about the amount we spend competing. I then remember the operating costs involved. There are the rates to pay, which on average cost between £25,000 and £50,000 a year, plus insurance, staffing, utilities, maintenance, prize money and officials.