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A ‘real gentleman’ clinches tight medium gold at the NAF Five Star Winter Dressage Championships *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

The top three finished within 0.4% of each other in the Spillers medium gold at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020, but it was Calum Whitworth who edged in front.

Calum rode a mistake-free test in pouring rain on Hawtins Barolo to score 72.88%, adding to his advanced medium gold second from earlier in the week.

Keep up with all of the action from the NAF Five Star Winter Dressage Championships on the Horse & Hound website via our H&H Plus service with full reports from each winter championship class, plus a gallery of winners from the Petplan Equine Area Festival Championships.

 

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