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‘I should have hung up my boots years ago’: international judge triumphs at NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020 *H&H Plus*

An international judge claims elementary gold victory on day two of the Winter Dressage Championships 2020, while another rider returns to the podium for the second time this week
Polly Bryan Polly Bryan

International judge and team selector Judy Harvey impressed between the white boards to claim the Equi-Trek elementary gold title on day two of the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020.

Judy rode the seven-year-old Benico gelding SP Bento, whom she co-owns with Jos Rosenberg, to claim her first national title since 2007.

Keep up with all of the action from the NAF Five Star Winter Dressage Championships on the Horse & Hound website via our H&H Plus service with full reports from each winter championship class, plus a gallery of winners from the Petplan Equine Area Festival Championships.

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