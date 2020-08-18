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Rewarding victory for ‘Big Friendly Giant’ at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020 *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

A productive lockdown leads to advanced medium silver glory for a long-standing partnership at the Winter Dressage Championships 2020

Georgia Davis triumphed in the Charles Owen advanced medium silver at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2020, after a productive lockdown.

The 24-year-old professional rider and trainer rode her nine-year-old Dimaggio gelding Keystone Diego (Dougie) to triumph with 69.34%.

Keep up with all of the action from the NAF Five Star Winter Dressage Championships on the Horse & Hound website via our H&H Plus service with full reports from each winter championship class, plus a gallery of winners from the Petplan Equine Area Festival Championships.

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