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Robert Whitaker beats father John to Cock o’the North title at Great Yorkshire Show

Margaret Shaw

    • Robert Whitaker pips his father John to the Cock o’the North title, local riders collect several spoils and a new course-designing team make their mark during the Great Yorkshire Show (13-16 July) at Harrogate showground

    A WINNING RIDER born and bred in Yorkshire provided the perfect result for the partisan Great Yorkshire Show crowd at Harrogate. The cheers rang out long and loud for Robert Whitaker when Major Delacour produced the only triple clear to win the prestigious Ripon Select Foods Cock o’the North Championship.

    “This horse is easy to ride, brave and careful, and he was spot on at every fence in every round,” said Robert, who has won this coveted title twice before, riding Ublesco and Finbarr V.

    Course-designer Jason Abbs set a fair test for the 24 starters and the class developed into a real crowd pleaser with 11 combinations producing a zero score in the first round. Nine of those remained clear to contest the second jump-off, in which a skinny rail jumped downhill fell six times.

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    This report is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 22 July

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