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‘I didn’t mean to do that!’: Robert Whitaker blitzes jump-off to win at Pyecombe *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • Some quick thinking from Robert Whitaker pays dividends for the sole double clear in the area trial, while a horse bought after a couple of beers shows superstar credentials

    ROBERT WHITAKER did not need to set the Paris Arena on fire en route to area trial victory on Major Delacour as he was the only double clear – but it never hurts to make sure of a win.

    Robert and the 13-year-old gelding beat Sienna Charles on Ornellaia, Robert’s father John’s Rio Olympics ride, into second as the fastest four-faulters, with Sienna’s sister Scarlett Charles third on Sassicaia Ares.

    Second-last to go in a seven-strong jump-off, Robert was the only rider to make an inside turn back to the last upright, which had not entirely been to plan.

    This report is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 10 June 2021

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