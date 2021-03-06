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Road to Tokyo Games is still clear as season approaches *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

As Covid has not only affected the Games themselves but also qualifying competitions, H&H finds out what work has been carried out to make sure elite riders can prepare

THE road to Tokyo is on as eventing in Britain moves to ensure combinations can safely get the training and competition they need ahead of this summer’s Olympics.

The pandemic and rescheduling of the Games has rejiggled the timeline of milestone dates for qualification, but time is ticking on.

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