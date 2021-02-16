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Reassurances to owners after equine coronavirus antibodies found in Tokyo *H&H Plus*
Lucy Elder
16 February, 2021 16:07
‘METICULOUS’ biosecurity measures will be in place to keep horses safe at this year’s
Tokyo Olympic and Paralympic Games.
The detailed procedures were released by the
FEI this month, along with strong reassurances after equine coronavirus antibodies – from a typically mild virus unlinked to Covid-19 that cannot be transmitted to humans – were found in horses at Tokyo racecourse last year, around 22km from the Olympic stadium.
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