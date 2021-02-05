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Praising riders could be key to making eventing safer *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

H&H catches up with some interesting discussion at the FEI eventing risk management seminar, including looking at the role of various officials on cross-country day in relation to safety

PRAISING riders for good horsemanship is vital for eventing safety to progress, according to leading figures in the sport.

The message came as part of a discussion over officials’ roles on cross-country day at the FEI eventing risk management seminar (23 January).

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