{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Facing tough truths could help eventers improve their own safety *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

H&H reports on what experts believe are key factors in improving eventing safety for both horse and rider, as discussed at the 2021 FEI risk management seminar

SELF-REFLECTION and and facing up to uncomfortable truths are vital for riders if eventing safety is to progress.

The call for riders to take responsibility for their own safety – and discussion over how their coaches and peers can help them do so – was made by Chris Bartle, William Fox-Pitt and Jon Holling during the FEI eventing risk management seminar (23 January).

You might also be interested in…