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Riders ruled out of Tokyo by horse registration errors *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • A number of riders have fallen foul of the deadline on horse ownership and will miss out on the Tokyo Games as a result. H&H finds out more

    REGISTRATION issues have ruled a number of combinations out of Tokyo, in what have been described by the FEI as “unfortunate” but “avoidable” cases.

    Riders from Israel, Italy and the Netherlands have been caught out by the 15 January 2021 deadline, by which horses must have been registered as property of owners of the same nationality as the athlete to compete at the Olympics.