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Top showjumper misses out on Tokyo after horse registration dispute *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • A top showjumper will not be allowed to compete at the Tokyo Olympics owing to an alleged “administration error” in the registration of his horse.

    Israeli showjumper Daniel Bluman was on the country’s team that secured Olympic qualification and had been hoping to compete in Tokyo. But behind the scenes it was “recently” noticed Daniel’s mare, Gemma W, was registered under the incorrect nationality.

    Under FEI Olympic rules, horses must have been registered with the FEI as property of owners of the same nationality as the athlete by 15 January of the year of the Games.

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