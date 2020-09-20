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Photographers’ concerns over new trend in copyright theft *H&H Plus*
Eleanor Jones
Photographers are working together to combat a more modern form of copyright theft. H&H speaks to snappers and gets legal advice on the issue
PHOTOGRAPHERS who feel the battle against rider copyright theft is starting to succeed have noticed a worrying trend in companies’ illegally using their pictures.
H&H has reported previously on the issue of riders’ taking images from photographers’ websites, as screen grabs or pictures on their own phones, without buying them, which is in breach of copyright law, and theft.
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Credit: Alamy Stock Photo
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