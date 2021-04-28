{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Upcoming British star makes a big impression on the international stage *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Rising stars do Britain proud with exciting debuts at Opglabbeek CDI3* in Belgium

    GARETH HUGHES’ upcoming star made a big impression on his international grand prix debut. The 11-year-old Sandro Hit son Sintano Van Hof Olympia proved he can hold his own on the big stage, following up a 74.2% grand prix for fifth with third place in the grand prix special.

    Sintano’s quality and talent shone through to earn 72.4%, and slot in behind Edward Gal on his Tokyo Olympics hope, the Totilas son Glock’s Toto Jr, and Hans Peter Minderhoud on his European medallist Glock’s Dream Boy.

    This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 29 April

    You may also be interested in…