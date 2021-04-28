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Upcoming British star makes a big impression on the international stage *H&H Plus*
Polly Bryan
28 April, 2021 09:00
Rising stars do Britain proud with exciting debuts at Opglabbeek CDI3* in Belgium
GARETH HUGHES’ upcoming star made a big impression on his international grand prix debut. The 11-year-old Sandro Hit son Sintano Van Hof Olympia proved he can hold his own on the big stage, following up a 74.2% grand prix for fifth with third place in the grand prix special.
Sintano’s quality and talent shone through to earn 72.4%, and slot in behind
Edward Gal on his Tokyo Olympics hope, the Totilas son Glock’s Toto Jr, and Hans Peter Minderhoud on his European medallist Glock’s Dream Boy.
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This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 29 April
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Credit: Lucy Merrell
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