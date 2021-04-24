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Keystone Dawn Chorus: the ‘practically perfect’ mare who is a Tokyo medal hope *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • This “practically perfect” mare could become one of Britain’s biggest medal hopes at this year’s Tokyo Paralympics, finds Polly Bryan

    Need to know

    Keystone Dawn Chorus
    Age: 10
    Breeding: Dimaggio x Escudo
    Studbook: British Hanoverian
    Breeder: Suzanne Lavandera
    Rider: Natasha Baker
    Owner: Natasha Baker, Philip Baker, Christian Landolt, Joanna Jensen
    Greatest achievements: novice silver reserve champion at National Dressage Championships 2019; triple gr III victory at Keysoe CPEDI3* 2019; gr III champion at Para Winter Championships 2020; triple gr III victory at Keysoe CPEDI3* 2020.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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