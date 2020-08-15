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Paralympic coach Clive Milkins: ‘Those who can adapt will thrive’ *H&H Plus*
Horse & Hound
15 August, 2020 09:05
Renowned international Paralympic coach Clive Milkins, who most notably trained Sophie Christiansen to six Paralympic titles, currently works with Equestrian Canada as technical advisor for their para dressage high performance programme.
During the lockdown, I have realised that many para athletes seem to have been able to cope better with the pandemic than some of their able-bodied counterparts. Having overcome so much, para riders are tough and very good at putting things in perspective. And they’re determined not to be beaten by something like
coronavirus.
Talking to my para friends in the UK and across the world, I’ve noticed that most of them have a very similar attitude – leaving the health services to do their job, staying safe and keeping out of the way, while getting on with something else.
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