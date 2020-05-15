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Weathering the lockdown storm and dealing with the economic crunch *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The equestrian industry has shown resilience in the face of previous recessions. Eleanor Jones analyses where the crunch points will be

As the world reels from the effects of the coronavirus pandemic, it is inevitable that the economic impact will be significant. Restrictions implemented to slow the spread of the virus have already struck a major blow, but economists are divided as to what the long-term effects will be.

In the equestrian industry, as others, major players can draw on their experiences from previous downturns, the most recent of course the 2008 credit crunch, the echoes of which are still sounding in the horse world.

World Horse Welfare chief field officer Claire Gordon recalls a Westminster briefing on the Control of Horses Act, at which statistics were shared on the effect of that recession.