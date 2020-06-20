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Meet top para dressage horse C Fatal Attraction *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

To continue our series on horses we can’t wait to see after lockdown, Polly Bryan finds out more about the para dressage world champion, who isn’t an easy ride, but dazzles in the arena

C Fatal Attraction

Age: 13
Breeding: Fidertanz x Olivi
Owner: Charlotte Hogg
Rider: Sophie Wells
Breeders: Astrid Bolton and Betty Brandon
Greatest achievements: team gold and double individual silver at the 2015 Europeans in Deauville, France; national winter prix st georges freestyle champion 2017; team gold, individual gold and silver at the 2017 Europeans in Gothenburg, Sweden; team silver and double individual gold at the 2018 World Equestrian Games in Tryon, USA; triple silver at the 2019 Europeans in Rotterdam, Netherlands; inter I third at 2019 National Dressage Championships.

Rider Sophie Wells

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