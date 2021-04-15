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Blistering gallop secures championship victory at North Of England Spring *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • It’s all to play for in the show hunter pony championship, while a supersized plaited coloured comes into his own

    THE result of the Royal International (RIHS) show hunter pony championship was a timely reminder that it’s always worth returning for the final reckoning – and giving it your all once in there – if donning a blue rosette.

    The 153cm hunter pony class produced the section’s champion and reserve, however it was second-placed Zara Brookes aboard her father Nick’s seasoned Merrycorner Mister Bui (Buttons) (pictured top) who rode to the section title, over ticket winners Nieve Goldrick and Mr Oscar Cookson.

    “He went well all day, and in the championship I thought I might as well go for it,” said Zara, who is based with Team Walker and was making her season debut with former RIHS hunter pony supreme Buttons, now eight. “It was a bit of a shock, but it proved you should always go back in.”

    This report is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)

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