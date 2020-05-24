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Centre membership schemes could benefit all parties *H&H Plus*
Eleanor Jones
A new show centre membership scheme created to help boost income during the coronavirus pandemic could also benefit all parties once normality returns.
The College Equestrian Centre, Keysoe, has launched the scheme, by which members pay £120 per month for unlimited use of all the facilities. The cost is per rider, not per horse.
Centre owner Simon Bates told H&H the idea became reality as Keysoe has lost so much income since lockdown started and sport stopped, but the concept is older.
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