Crunching the numbers during lockdown: how people in the industry are coping *H&H Plus*

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Horse & Hound

The Covid-19 pandemic is affecting everyone’s lives, and those in the equestrian world are no exception. While the full economic impact is unknown, H&H speaks to four people from different corners of the horse community to find out how they have been hit and where they are able to manage their costs

Charlotte Coker-Brown (riding school)

We are in Torbay in South Devon; we have 11 ponies and set up in 2015, before moving to a new base the following year. The riding school is very much centred around having fun; we’re a Pony Club centre and geared towards the children who can’t afford their own ponies. They love it and spend their days here, we just have good old horsey fun.

Two years later we had some serious snow damage, where the roof of the indoor school fell in from the weight of the snow. That was a really tough year – we moved again at short notice to where we are now and had a long battle to get the change of use on the premises. We finally opened again in December 2018 after nine months of being out of action.