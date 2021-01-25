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Hunts’ hacked details leaked online by activists *H&H Plus*

Horse & Hound

Different hunts have been targeted by the anti-hunting group behind a website hosted in Iceland, on which personal contact details have been published. H&H finds out more, from those involved and affected

By Abigail Butcher

HUNTS are standing defiant following a spate of data breaches involving three different packs over the course of this month.

Last week, personal details including names, addresses and contact details of supporters and members of the New Forest Hounds and Cottesmore Hunt were published on a website run by an anti-hunting group. It follows the release of similar data from the Mendip Farmers’.

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